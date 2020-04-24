Число коек для больных COVID-19 увеличат до 22 тысяч в Москве

«Всего до конца недели мы развернем около 22 тысяч коек, включая федеральные и частные клиники», — отметила Ракова.

По ее словам, на текущей неделе госпитализаций стало больше до 1800-1900 в сутки. На прошлой неделе эта цифра была в районе 1300-1400. Поэтому в таких условиях решение о введении дополнительных мест в стационарах просто необходимо.

Также заместитель мэра по социальным вопросам рассказала, что резерв коек еще есть, правда он не бесконечен. Поэтому в столице решено выявлять больных раньше, чем они окажутся в клиниках. Так, теперь всех, кто обратится в поликлиники или по телефону с признаками ОРВИ, будут проходить тест на COVID-19. Об этом также накануне заявила Ракова.

В России сделано уже более 2,4 миллиона тестов, за сутки эта цифра приближается к 150 тысячам. В основном анализы берут в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.