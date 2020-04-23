Всем пациентам с ОРВИ в Москве сделают тест на COVID-19

В Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать тест на наличие коронавирусной инфекции. Позднее все они будут находиться под динамическим наблюдением.

Об этом в эфире Первого канала сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Все случаи ОРВИ, вне зависимости от их тяжести, рассматриваются как подозрение на коронавирусную инфекцию. Это требует от нас совершенно другой организации работы поликлиник. Тест на коронавирус обязаны сделать всем пациентам с симптомами ОРВИ», — сказала Ракова.

За последние сутки в России сделали 149 тысяч тестов. С начала эпидемии на наличие инфекции были проверены более 2,4 миллиона человек.