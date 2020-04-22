Подмосковье вошло в топ регионов по числу тестов на коронавирус

В Москве сделано 580 000 тестов, в Подмосковье — 183 746, в Петербурге — 135 393. Об этом говорится на сайте ведомства. Также в топ-10 вошли Свердловская область, Краснодарский край, Нижегородская область и Красноярский край.

Также Роспотребнадзор опубликовал еще один топ-лист с регионами-лидерами по количеству проведенных тестов на 100 тысяч населения. Здесь в тройке — Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва.

Исследования на инфекцию проводятся на базе центров Роспотребнадзора во всех регионах, а также в некоторых частных лабораториях страны. Для определения вируса используют российские тест-системы.

Всего, по данным на 22 апреля, в нашей стране провели 2,25 миллиона исследований. Как сообщает Роспотребнадзор, Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов.

Ранее стало известно, что отечественные компании в мае планируют выпустить тесты на антитела к коронавирусу. Результат станет известен через 10–15 минут.