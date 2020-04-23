Почти 150 тысяч тестов на коронавирус сделали в России за сутки

В России с начала эпидемии провели больше 2,4 миллиона тестов на коронавирус. Только за сутки взяли 149 тысяч анализов.

«По состоянию на 22 апреля проведено 2 401 616 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением остается 151 тысяча человек из-за подозрения на коронавирус.

Вспышка коронавируса началась в конце 2019 года. По всему миру вирус подхватили свыше 2,6 миллиона человек — больше всего случаев в США, Испании и Италии. В России, по информации на 22 апреля, зафиксировали почти 58 тысяч больных с коронавирусом.

По данным сайта worldometers.info, который собирает статистику по всем странам, Россия находится на втором месте по количеству выполненных тестов на коронавирус. Выше — США, где зафиксировано больше всего случаев заражения.

Для борьбы с коронавирусом в России с конца марта действует режим изоляции. В Москве и Подмосковье выйти из дома можно только по уважительной причине, причем для проезда на каком-либо транспорте нужно оформить цифровой пропуск. Им можно воспользоваться для проезда на работу, в магазин или к врачу.