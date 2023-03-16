Знаменитости 16 марта 2023, 22:02 Муж блогера Лерчек пожаловался на последние 100 тысяч рублей в кошельке Блогер Артем Чекалин посетовал на последние 100 тысяч рублей в кошельке РИА «Новости»

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Муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек, ler_chek) Артем в беседе с «Известиями» пожаловался на то, что у него в кошельке осталось всего 100 тысяч рублей. Остальные денежные средства заблокированы.

«У меня все было легально, в белую, у меня нет никаких даже наличных денег. Все, что у меня есть — это в кошельке 100 тысяч рублей, наверное, и все», — сказал Чекалин.

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Блогер не стал комментировать наличие у пары 130 миллионов рублей. Его адвокат объяснил это тем, что такая информация — это данные предварительного расследования, которые нельзя разглашать.

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«Это касается уже данных предварительного расследования, мы не можем комментировать, к сожалению», — сказал адвокат Чекалина.

Ранее суд запретил супругам Чекалиным в течение двух месяцев пользоваться интернетом. По данным пресс-службы Савеловского суда, им нельзя не только выходить в Сеть, но и общаться со свидетелями, а также использовать почту, телефон и другие средства связи.

Валерии и Артему Чекалиным, как сообщила столичная прокуратура, предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 миллионов рублей.