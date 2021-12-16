Бывшая жена стрелка из МФЦ не удивилась его заявлению о подстроенных смертях

Устроивший стрельбу со смертельным исходом в московском МФЦ экс-офицер Сергей Глазов заявил о желании участвовать в экспертизе по вскрытию тел погибших. Его бывшая гражданская жена заявила «360», что не удивлена поведением мужчины.

Женщина призналась, что новости о Глазове до сих пор ее шокируют.

«Для меня это шок, но я вполне [допускаю]. То, что с ним что-то не так, — это 100%», — сказала она.

На вопрос о том, в каком состоянии находятся близкие Глазова, его экс-возлюбленная ответила коротко.

«Мама в шоке, плачет», — сказала она.

Женщина уже отмечала, что перемены в поведении бывшего гражданского мужа начали происходить после его годовой поездки в Малайзию. Глазов стал резким и раздражительным.

Бывший офицер отказался верить, что в результате устроенной им стрельбы в столичном МФЦ погибли два человека. Во всех бедах он обвинил спецслужбы и заявил, что хочет принимать участие в освидетельствовании тел. Нахождение на психиатрическом учете Глазов не отрицает.