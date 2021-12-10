Бывшая возлюбленная стрелка из МФЦ рассказала о переменах в его характере

Стрелок из МФЦ Сергей Глазов всегда был спокойным и немногословным, но все изменилось после годовой поездки в Малайзию. Его бывшая возлюбленная рассказала «360», что он стал резким на слова и раздражительным. Они не виделись около 10 лет, но на видео с задержания она обратила внимание, что появилось в его манерах что-то непонятное.

Они встречались около 10 лет, два года вместе жили. По словам Нины, они почти не ругались, он никогда не называл ее плохим словом, для Глазова она была «его Ниной Анатольевной» либо «его генералиссимусом». Поэтому когда она узнала из новостей, что совершил ее бывший возлюбленный, она не могла в это поверить. Ей тяжело это принять до сих пор.

«Для меня было неожиданностью, до сих пор не могу отойти. Он был достаточно сдержанный, о работе никогда не говорил, всегда табу. Он не был болтуном. Но то, каким я его знала, никогда бы не подумала, что он способен на такое», — сказала Нина «360».

Друзей у Сергея, по словам Нины, почти не было. В старших классах было два приятеля, но они погибли. А во взрослой жизни другом ему была Нина. Женщина почти уверена, что после нее у него не было серьезных отношений.

Последние несколько лет отношений они не жили вместе. В какой-то момент отношения стали сходить на нет. Окончательно они прекратились в 2012 году. Последнее время женщина чувствовала, что надо его проведать, но так и не успела доехать.

Нина отметила, что на видео, которые опубликовали в СМИ, она отметила, что что-то непонятное появилось в его манерах. Она считает, что Глазов мог совершить это из-за специфики работы и особенностей его характера.

«Наша психика очень хрупкая, все, что мы ранее сдерживали в себе: подавленные эмоции, невозможность с кем-то поделиться, специфика работы, невозможность кому-либо открыться, рассказать. Все это заглушается, подавляется в себе. Все наложилось, вырвалось наружу. Плюс ситуация, которая происходит в стране, по-моему, нет человека, кого бы она не затронула», — добавила Нина.