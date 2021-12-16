Стрелок из МФЦ отказался верить, что мог кого-то убить

Бывший офицер Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, отказался верить в то, что убил двух человек. Об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева.

«Он заявил ходатайство следствию о личном присутствии при судмедэкспертизе погибших. Преступник якобы не верит, что он мог убить двух человек. Считает, что пули, вылетевшие из его самодельного пистолета, „не могли быть смертельными“», — написала она в Facebook.

При задержании и на допросе у следователя Глазов говорил, что пистолет ему нужен был для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». Следователи направят его в ближайшее время на психиатрическую экспертизу.

Бывшая гражданская жена стрелка из МФЦ рассказала, что проблемы с психическим здоровьем у него начали появляться еще на службе, после годовой командировки в Малайзию. По мнению ветеранов, действительно, обстановка в этой стране могла отразиться на его психике, но руководство это сразу бы заметило.