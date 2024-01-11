Общество 11 января 2024, 09:57 «Бум! И цены полетели». Путин объяснил подорожание яиц в России Путин: стоимость яиц выросла из-за того, что их стали чаще покупать РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин объяснил подорожание яиц в стране тем, что люди стали их больше покупать. Видео с ответом главы государства опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Объем производства-то у нас не уменьшился — потребление увеличилось», — сказал президент.

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Путин отметил, что доходы населения немного, но выросли, поэтому мясо курицы и яйца люди стали приобретать чаще. А власти не успели «вовремя сориентироваться», чтобы открыть импорт.

«Бум! И цены полетели. Нужно быть очень аккуратными», — добавил он.

Ранее Путин извинился перед россиянами за рост цен на яйца. Он пообещал, что ситуация стабилизируется. Однако перед Новым годом повышение стоимости на куриные яйца в России продолжилось — на 4,6% за неделю. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цены повысились не только из-за растущей инфляции, но и из-за высокого спроса на продукт. На это также могла повлиять денежно-кредитная политика и ключевая ставка.

Путин также отметил, что резко повышать ввозную пошлину на рыбную продукцию опасно — цены могут резко подскочить, писало РИА «Новости». На встрече с предпринимателями ДВФО президент добавил, что надо думать, как обеспечить прилавки магазинов собственной рыбой.