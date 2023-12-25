Деньги 25 декабря 2023, 10:42 Набиуллина назвала причины резкого роста цен на яйца Глава ЦБ Набиуллина объяснила резкое подорожание яиц высоким спросом Alexander Legky, Alexander Legky/Global Look Press

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Цены на яйца повысились не только из-за растущей инфляции, но и из-за высокого спроса на них. Об этом РБК заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, как в 2021 году резко дорожал то один тип товаров, то другой. По ее словам, при высоком темпе роста цен некоторые категории продуктов могут периодически «выстреливать» из-за повышенного спроса. Набиуллина призвала не связывать высокую инфляцию с каким-то видом товаров.

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«Но к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — указала глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что на спрос могла повлиять также денежно-кредитная политика и ключевая ставка.

Ранее Росстат сообщил, что яйца стали самым подорожавшим продуктом. Цены на них за период с 12 по 18 декабря выросли в среднем на 4,6%. Стоимость яиц с начала года увеличилась на 52,9%, этот показатель стал самым высоким среди всех товаров продовольственного рынка.