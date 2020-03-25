«Будем умирать как революционеры!» Московский барбершоп запретил входить клиентам в масках и отказался объясняться

Пока весь мир пытается защититься от угрозы китайского вируса, маркетологи одного из барбершопов Москвы предложили свои методы лечения. Например, отказаться от масок и пить алкоголь.

Как сообщает Telegram-канал «Московские новости», объявление появилось на витрине мужского салона красоты на северо-западе Москвы. Текст весьма вызывающий: «Вход в масках запрещен! Здесь мы будем умирать как настоящие революционеры! Из дезинфицирующих средств у нас только ром и виски!»

«360» расспросил у сотрудников парикмахерской, в чем смысл акции, но они лишь ответили, что «никого не принуждают не защищаться». От подробностей акции они отказались, вежливо поинтересовавшись, не нужно ли нам постричься: «Вас записать на стрижку? Если нет, то хорошего дня!»

Кстати, накануне житель Кузбасса разместил в интернете, как он сам заявил, шуточное объявление о том, что может «накашлять» на конкурентов. Молодым человеком заинтересовались в Следственном комитете.

Автор фейкового видео о коронавирусе в Приморье извинился и попросил смягчить наказание.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности в том числе за фейковые новости.