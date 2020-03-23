Автор фейкового видео о коронавирусе в Приморье извинился

Молодой человек записал видео во время смены. Он переоделся в защитный костюм и маску и записал обращение с просьбой помочь. Якобы на заводе вирусом заразилось уже все руководство предприятия. Отклик парень получил быстро — на фоне популярности темы о коронавирусе его видео тут же начали распространять по социальным сетям и пабликам. Быстро выяснилось, что новость — фейк. На 28-летнего жителя завели дело по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Теперь ему грозит до 300 тысяч рублей штрафа.

Мужчина, осознав всю серьезность своей шутки, раскаялся и попросил прощения перед всеми, кого он мог напугать своей выходкой. Теперь он надеется, что эти извинения хоть как-то могут повлиять на исход дела.

Кстати, в России это не первый подобный инцидент, когда в сеть вбрасывали фейковые новости. Авторов и исполнителей нашли в Амурской области.

Одна из самых обсуждаемых, но фейковых новостей — о том, что Москву полностью закроют на карантин. Мэр назвал эту информацию «полной чушью».

Президент Владимир Путин посоветовал россиянам не верить фейкам и проверять только официальные источники.