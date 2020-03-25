Житель Новокузнецка предложил «покашлять» на конкурентов. Следком заинтересовался

Самого сообщения, естественно, уже нет в интернете. Но полный его текст цитируют в МВД региона: «Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать. После обратимся в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и сообщим, что посещали». За свои услуги парень просил 50 тысяч рублей.

Находчивого жителя Кузбасса быстро вычислили. На допросе молодой человек заявил, что в Китае он никогда не был, а объявление — шуточное. В Следственном комитете с ним не согласились и расценили поступок как «запугивание заражением коронавирусом».

За фейковые новости в России предлагают серьезно наказывать. Законопроект об ужесточении ответственности уже внесен в Госдуму. Как рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, ложная информация о заражениях может серьезно навредить обществу.