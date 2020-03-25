Нарушение карантина для россиян сможет обернуться уголовной статьей

И важное уточнение в проекте закона: если вы нарушите карантин и это приведет к смерти другого человека, вас может ожидать уголовное наказание. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Умышленное причинение смерти в результате преднамеренного нарушения карантина повлечет наказание по статьям УК РФ за терроризм и диверсию», — сказал депутат.

За нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, предлагается лишать свободы на срок до трех лет, если такое нарушение повлекло за собой смерть человека — до пяти лет, смерть двух и более лиц — до семи лет, уточняется в документе.

Также сообщается, что законопроект дополнят и санкциями за распространение фейков о коронавирусе.

Пока это только проект на бумаге. Документ обещают дополнить ко второму чтению. Обсуждать все его тонкости и дорабатывать будут в Госдуме в ближайшее время.

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