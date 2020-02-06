Опека раскрыла судьбу брошенной родителями девочки после пяти лет жизни в клинике «Мать и дитя»

Оставленную родителями в платной клинике пятилетнюю девочку предложат забрать бабушке и дедушке. Для этого им придется оформить предварительную опеку над ребенком. Вторым вариантом станет перевод девочки в центр семейного типа.

В опеке отметили, что прежде всего рассматривают возможность передать ребенка родственникам. Семейная форма устройства девочки — лучший вариант ее устройства.

«Мы будем продолжать работать с бабушкой и дедушкой и постараемся помочь девочке попасть к родным людям», — заявили в опеке.

Если бабушка и дедушка откажутся забрать ребенка, то ее переведут в специальное учреждение семейного типа «Наш дом». Там есть отдельные квартиры и медицинское сопровождение. С девочкой будут постоянно находиться няни.

Третьим вариантом станет приемная семья, которая согласится принять ребенка под свою опеку. В ближайший месяц с девочкой будут работать специалисты. Психолог поможет ей мягко адаптироваться к жизни в новых условия. Кроме того, к ней будет приходить корректирующий речь логопед.

Ранее источник «360» сообщил, что одна из бабушек категорически против того, чтобы ей передали внучку. Она заявила, что не намерена вмешиваться в ситуацию, а воспитанием ребенка должны заниматься родители.

В минувшую среду, 5 февраля, Пресненский суд Москвы лишил мать и отца родительских прав на пятилетнюю девочку, оставленную в перинатальном центре «Мать и дитя».

В качестве алиментов на содержание ребенка суд потребовал взыскать четверть заработка с каждого из родителей. Саму девочку передали органам опеки и попечительства. Представлявший интересы родителей адвокат заявил, что намерен обжаловать это решение.

На протяжении пяти лет девочка жила в платной палате московского перинатального центра «Мать и дитя». Она родилась недоношенной, и родители оставили ее врачам для выхаживания. Несмотря на то, что ребенок получил всю необходимую помощь и больше не нуждался в наблюдении медиков, мать и отец оставили ее в центре. Они сняли для нее отдельную палату и наняли няню. Все это продолжалось на протяжении пяти лет, пока история не попала в СМИ.

Сотрудники перинатального центра заявили, что неоднократно обращались к родителям с просьбой забрать девочку домой. Но они не спешили этого делать. В итоге центр расторг контракт и подал в суд. Выполнить решение суда должны были приставы, но родители девочки пропали. В конце января их объявили в розыск.