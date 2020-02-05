Прожившую 5 лет в клинике «Мать и дитя» девочку передадут органам опеки

Пятилетнюю девочку, которую родители на всю жизнь заточили в платную клинику, передадут органам опеки. Мать и отец также обязаны каждый месяц отдавать четверть зарплаты на ее содержание. Такое решение вынес суд.

«Исковые требования удовлетворить, ограничить в правах Зинкина и Максимову, взыскать с каждого алименты на ее содержание в размере ¼ заработка от ежемесячного заработка или иного дохода, передать на попечение органов опеки и попечительства», — сказано в решении суда.

Во время заседания суд отказался назначать психолого-психиатрическую экспертизу ребенку и ее родителям. Слушание проходило 5 февраля в Пресненском суде Москвы. Соцзащита просила лишить родительских прав отца и мать девочки.

Источник фото: телеканал «360»

Московский медицинский центр «Мать и дитя» подал в суд на Зинкина и Максимову в 2019 году. Их дочь пять лет прожила в медучреждении.

Девочка родилась раньше срока и весила меньше килограмма. Врачи выходили ее и оказали всю необходимую помощь. Ребенка выписали из клиники, но мать продолжала думать, что дочь смертельно больна. Родители оплатили отдельную палату в центре и наняли няню. Женщина постоянно заботилась о малышке, а вот близкие практически ее не навещали.

Благодаря деньгам об этой истории никто не знал, пока информация не попала в СМИ. Девочка прожила в перинатальном центре пять лет и ни разу не бывала дома. Ситуацией заинтересовались в органах опеки, которые решили добиться лишения родительских прав.

Врачи заверяют, что ребенок уже давно полностью здоров. Они неоднократно просили родителей его забрать, но те совсем не торопились. В итоге центр расторг контракт и подал в суд с требованием обязать мать и отца забрать свою дочь. Иск удовлетворили, а выполнением должны были заняться судебные приставы. В конце января 2020-го Зинкина и Максимову объявили в розыск.