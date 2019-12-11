Бабушка прожившего 5 лет в перинатальном центре ребенка не захотела вмешиваться в ситуацию

Москвичка пять лет назад определила свою новорожденную дочь в перинатальный медцентр «Мать и дитя» и с тех пор не забирает — она считает ребенка смертельно больным. Знакомый с ситуацией источник рассказал «360», что одна из бабушек категорически не хочет вмешиваться в ситуацию.

По данным собеседника «360», женщина заняла такую позицию, что у каждого ребенка есть родители, которые и должны заниматься его воспитанием.

Органы опеки Москвы собрались провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении отца и матери девочки, которая не покидала перинатальный центр ни разу в жизни. Как сообщил сайт столичного департамента труда и социальной защиты, органы попечительства подадут иск об ограничении родителей ребенка в родительских правах.

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Ранее издание Меduzа опубликовало историю о пятилетней девочке, которая появилась на свет раньше срока и весила меньше килограмма. Врачи ребенка выходили и отправили вместе с матерью домой, однако женщине показалось, что малышка смертельно больна, и она определила ее в перинатальный центр.

Ребенок живет в больнице, в отдельной палате, с няней уже пять лет. Медики уверяют, что девочку можно забрать домой, однако мать до сих пор считает, что ее дочери грозит опасность.