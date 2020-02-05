    05 февраля 2020, 20:12

    Решение суда передать девочку из центра «Мать и дитя» опеке обжалуют

    Александра Каширина

    Родители, чья дочь с самого рождения живет в клинике, собираются обжаловать решение суда передать девочку органам опеки. Суд не учел тот факт, что мать девочки отсутствовала из-за онкологического заболевания, передает ТАСС слова адвоката.

    По ходу сегодняшнего слушания Пресненский суд Москвы отказался назначать психолого-психиатрическую экспертизу ребенку и родителям. Соцзащита просила лишить родительских прав отца и мать ребенка.

    В итоге суд обязал передать девочку органам опеки. Мать и отец должны будут каждый месяц отдавать четверть зарплаты на ее содержание.

    Как сообщалось ранее, девочка находилась в перинатальном центре пять лет, с самого своего рождения. Ребенок был недоношенным, и после того, как врачи предоставили ему необходимый уход, мать решила, что девочке угрожает опасность. Она оставила ее в клинике и наняла нянь. Семья девочку навещала редко.

    Врачи клиники, не раз просившие родителей забрать ребенка, решили обратиться в суд, так как девочка была полностью здоровой.