Решение суда передать девочку из центра «Мать и дитя» опеке обжалуют

По ходу сегодняшнего слушания Пресненский суд Москвы отказался назначать психолого-психиатрическую экспертизу ребенку и родителям. Соцзащита просила лишить родительских прав отца и мать ребенка.

В итоге суд обязал передать девочку органам опеки. Мать и отец должны будут каждый месяц отдавать четверть зарплаты на ее содержание.

Как сообщалось ранее, девочка находилась в перинатальном центре пять лет, с самого своего рождения. Ребенок был недоношенным, и после того, как врачи предоставили ему необходимый уход, мать решила, что девочке угрожает опасность. Она оставила ее в клинике и наняла нянь. Семья девочку навещала редко.

Врачи клиники, не раз просившие родителей забрать ребенка, решили обратиться в суд, так как девочка была полностью здоровой.