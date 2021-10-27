Бренд-стратег объяснил, как школа «Останкино» может восстановить репутацию после пиар-катастрофы со студентками

Высшая школа телевидения «Останкино» согласилась вернуть деньги за учебу двум отчисленным «за лайки» студенткам. В самой школе считают, что ученицы саботировали антиковидные меры. Действия администрации вызвали большой резонанс. Бренд-стратег и автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко расценил ситуацию как пиар-катастрофу для школы.

В беседе с «360» маркетолог признался, что не может понять, почему школа и ее администрация, чьи преподаватели являются медийными личностями со стажем, просто проигнорировали базовые правила коммуникации в информационном пространстве при отработке негатива в свой адрес.

«Попытка объяснить ситуацию „саботированием антиковидных мер“ выглядит крайне нелепо на фоне имеющихся скринов переписок и видеозаписей. Массовые блокировки пользователей, закрытие комментариев и, как по мне, неуважительный тон представителей школы по праву ставят школу „Останкино“ на первое место в рейтинге „Худших примеров отработки негатива — 2021“, сразу после „ВкусВилла“», — заметил Дяченко.

По его словам, теперь у школы есть несколько вариантов действий, чтобы попытаться как-то замять ситуацию и не потерять будущих студентов.

Первый вариант — это путь, по которому пошел «ВкусВилл» после скандала с рекламой с однополой парой. Компания просто молчала и ничего не комментировала. То есть школа может дальше придерживаться мнения про саботаж антиковидных мер, а потом вливать большие деньги в рекламу своих услуг, как будто ничего не произошло, уточнил эксперт.

Есть вариант с очной онлайн-ставкой. По словам Дяченко, желательно провести ее в режиме прямого эфира на независимой популярной площадке, чтобы обсудить конфликт со студентками. Наконец, можно полюбовно решить конфликт тет-а-тет с девушками и попросить их публично снять обвинения.

Однако, по мнению специалиста, в любом случае легкого пути восстановления репутации у бренда школы уже не будет.

Скандал вокруг отчисления студенток произошел накануне. Девушки рассказали у себя в Instagram, что поставили лайки к комментарию в аккаунте школы, автор которого высказал критику по поводу отменяемых занятий. После этого студенткам в директ пришли сообщения о том, что их отчисляют.

Сегодня девушки сообщили, что им вернут деньги, которую они заплатили за учебу. Лайки ставили не только они, но отчислить решили только их. По их словам, другие студентки, которые тоже лайкнули этот комментарий, после всей этой истории заявили, что уже сами не хотят больше учиться в этой школе.