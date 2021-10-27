Отчисленным «за лайки» студенткам вернут деньги за учебу в школе «Останкино»

Двум уже бывшим студенткам школы кино и телевидения «Останкино» Алисе Тимченко и Алине Темирчиевой после скандала из-за отчисления «за лайки» согласись вернуть деньги за учебу. Другим студенткам разрешили продолжить учебу, но проблема в том, что они сами не хотят оставаться в школе после случившегося.

По словам Тимченко, сегодня с ней связалась администрация школы, сообщив, что приказ об отчислении готов. Также ей заявили, что вернут ее денежные средства.

«Я, конечно, спросила: „Только мне? Другим людям не хотите вернуть, которые попали в подобную ситуацию“. Но не стали это никак комментировать. В общем, поеду в школу, будем разбираться, что дальше», — рассказала она.

Алина Темирчиева сообщила «360», что ее разговор с руководством школы «Останкино» был недолгим. Она только успела узнать, что ей вернут всю сумму денег.

«Когда я задала вопрос насчет других девушек, которые также пострадали в этой ситуации, это Лиза и Лия, еще есть девушка из другой группы, мне ответили, что отчисляют только меня и Алису», — отметила экс-студентка.

Темирчиева добавила, что, по ее информации, другие девушки, которые попали в неприятную ситуацию из-за комментария в соцсети, сами не хотят продолжать обучение в школе «Останкино».

Но в этом случае, по словам Темирчиевой, если их восстановят [, а они уйдут уже сами], никто им никакую сумму не вернет, хотя у студенток после всей этой истории психологическая травма.

«Поэтому в этом вопросе мы попробуем с Алисой им хоть как-то помочь и будем отстаивать права уже остальных девушек. Они бы тоже хотели, конечно, возврат. Если им в этом откажут, они пойдут в суд, как я понимаю», — заключила она.

Месяц обучения в школе «Останкино» стоит 22 тысячи рублей плюс столько же в качестве единоразовой платы за экспертно-техническое сопровождение учебного процесса. Полный курс длится 15 месяцев и стоит 352 тысячи рублей.

Скандал вокруг лайков разгорелся накануне. В Instagram школы кино и телевидения напомнили об оплате, тогда кто-то из студентов заметил, что деньги с них требуют регулярно, но с такой же регулярностью отменяют занятия. Шесть учащихся лайкнули это сообщение, а потом Темирчиева и Тимченко получили сообщения в директ о том, что их отчисляют.