Студентов школы «Останкино» отстранили от платных занятий. Но разорвать договор из-за критики нельзя

Студентов школы кино и телевидения «Останкино» возмутило их отчисление, они уверены, что причиной стали лайки к сообщению в Instagram. Дело касалось отмены занятий, за которые ученики заплатили немаленькую сумму. Однако в «Останкине» заявили, что причина отчисления в недовольстве учащихся указами президента России и мэра Москвы. За нарушение указов формально отчислить можно, а вот за лайки — нет.

Отчисление после лайка

Все началась с поста в Instаgrаm. В аккаунте школы кино и телевидения напомнили о своевременной оплате, и кто-то из студентов отметил, что оплату с них требуют регулярно, при этом также регулярно отменяют занятия. Шесть учащихся «Останкина» лайкнули сообщение, а потом двое из них получили в директ уведомление о том, что их отчислили.

Источник фото: Instagram

После известия об отчислении Алина Темирчиева решила съездить в школу и уточнить все на месте. Попасть внутрь не удалось, ведь ее пропуск был заблокирован. Охрана отказалась впускать экс-студентку для разговора с руководством школы. Звонок по телефону тоже ничего не дал — с Темирчиевой просто не стали разговаривать.

Отчисленные студенты хотят добиться возврата денег за занятия, которые не состоялись. Месяц обучения стоит 22 тысячи рублей плюс столько же в качестве единоразовой платы за экспертно-техническое сопровождение учебного процесса. Полный курс длится 15 месяцев и стоит 352 тысячи рублей.

Школа мечты за 22 тысячи в месяц

Алина Темирчиева рассказала «360», что переехала в Москву ради учебы в школе кино и телевидения «Останкино». Об этом экс-студентка мечтала всю жизнь, долго копила деньги для поступления и продолжала их собирать, когда начала учиться, ведь ежемесячная оплата не самая подъемная для студентов.

По словам собеседницы, похожие случаи отчисления уже бывали в школе, но поднимать шум никто не решился. Темирчиева рассказала, что непосредственно в их группе из заявленных 12 занятий в месяц часть не проводилась и постоянно сдвигалась на будущее. При этом оплату администрация требовала вносить вовремя.

Лайки под сообщением с критикой поставили и несколько одногруппниц Темирчиевой. Студенты подозревают, что группу школы в соцсети ведет лично учредитель учебного заведения и именно решение этого человека стоило им места в школе. Попытка поговорить с директором школы, которую экс-студенты караулили полтора часа, тоже не увенчалась успехом.

«После того, как директриса прошла к себе в кабинет, к нам вернулся охранник и сказал: „Вы можете не сидеть здесь и идти по своим делам. Если хотите, вы можете оставить все свои запросы в письменном виде. Мы их рассмотрим, отправляйте их нам на почту. Директор с вами разговаривать не будет, никто с вами общаться не будет“», — рассказала Темирчиева.

Она уточнила, что у отчисленных учащихся оплачено обучение до конца октября. Должно состояться еще три занятия, на которые они не попадают. Студенты написали заявления с требованием предоставить обоснование своего отчисления.

Комментарий руководства школы

«360» не удалось получить комментарий школы кино и телевидения. Но он появился в аккаунте художественного руководителя «Останкина» Елены Летучей. Он обвинила студенток в размещении в соцсетях провокационных комментариев и клевете на учебное заведение из-за недовольства указами президента и мэра Москвы.

«Выражая недовольство уходом нашей школы на незапланированные выходные и распространяя в соцсетях ложную информацию, наши бывшие теперь уже студентки решили, что саботирование подобных антиковидных мер — лучшее, что можно было предпринять на сегодняшний день», — говорится в сообщении Летучей.

При этом бывшая ведущая программы «Ревизорро» добавила, что должна официально заявить: к отчислению этих студенток не имеют отношения посты и лайки в Instagram. Пост Летучей продублировали на странице высшей школы кино телевидения «Останкино» в Instagram.

Источник фото: Instagram

Использовать ковид удобно

Юрист Федор Кравченко в разговоре с «360» отметил, что маловероятно отчисление студентов с формулировкой «за критику» или «за лайки». Если учебное заведение будет осторожно, то постарается сослаться на нарушение договора об обучении, сроков оплаты или какую-то академическую неуспеваемость.

«Разумеется, возможно, что эмоциональная реакция руководителей может объяснить [случившееся], но маловероятно, что лайк станет формальной причиной для отчисления — оспорить такой приказ было бы достаточно легко с помощью закона об образовании и документов, которые регулируют отношения между школой и студентами», — пояснил Федор Кравченко.

Он предположил, что при исках студентов школе придется доказывать законность и обоснованность отчисления. То есть в законе или договоре должны быть предусмотрены основания для отчисления. И использовать в качестве повода нарушение законодательства и локальных актов школы, связанных с ковидом, очень удобно.

Пост в соцсетях мог бы стать основанием для иска к его автору для защиты части, достоинства и деловой репутации учебного заведения. Однако лишь при условии, что в публикации есть порочащие утверждения, не соответствующие действительности, отметил юрист. Кравченко добавил, что если студент не согласен с отчислением и школа отказывается его восстановить, было бы логично обжаловать такой приказ, предварительно с ним ознакомившись.