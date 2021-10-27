27 октября 2021, 12:02
Познер возмутился отчислением студентов из школы «Останкино»
Журналист Владимир Познер назвал «безобразием» отчисление студентов из школы «Останкино» за лайки
Журналист Владимир Познер в разговоре с Life прокомментировал случай с отчислением нескольких студентов из Высшей школы телевидения «Останкино» за лайки на комментарии в Instagram. Он назвал такой поступок руководства школы «безобразием».
Журналист подчеркнул, что студенты не сделали ничего противозаконного, а только не согласились с политикой руководства вуза.
«Это очень странно. Обычно студентов отчисляют за неуспеваемость или за нарушение закона. В данном случае никакого нарушения закона [со стороны студентов] нет, и такое наказание за несогласие [с позицией школы] — неправомочное безобразие», — сказал он.