Борщевик добрался до Арктики

Борщевик начал расти на арктической территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Ученые считают, что растение может нанести огромный вред традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера.

Как сообщили на сайте Научного центра изучения Арктики, на Ямал были занесены семена опасного растения борщевик Сосновского. Растение уже распространилось до Мыса Каменного и Сеяхи.

«Если растения-вселенцы начнут вытеснять доминантные нашего региона виды, это приведёт к критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктике», — рассказал заведующий сектором охраны окружающей среды, кандидат географических наук Роман Колесников.

Один куст опасного сорняка может дать в сезон до 20 тысяч семян. Растение устойчиво к неблагоприятному климату, не подвержен болезням, подавляет рост других растений и может нанести вред организму человека. Борщевик захватил огромные российские территории. Ежегодно ареал его произрастания увеличивается на 10%. При этом бороться с ним сложно, требуется химическая обработка гербицидами.