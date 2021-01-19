Борщевик добрался до Арктики
Как сообщили на сайте Научного центра изучения Арктики, на Ямал были занесены семена опасного растения борщевик Сосновского. Растение уже распространилось до Мыса Каменного и Сеяхи.
«Если растения-вселенцы начнут вытеснять доминантные нашего региона виды, это приведёт к критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктике», — рассказал заведующий сектором охраны окружающей среды, кандидат географических наук Роман Колесников.
Один куст опасного сорняка может дать в сезон до 20 тысяч семян. Растение устойчиво к неблагоприятному климату, не подвержен болезням, подавляет рост других растений и может нанести вред организму человека. Борщевик захватил огромные российские территории. Ежегодно ареал его произрастания увеличивается на 10%. При этом бороться с ним сложно, требуется химическая обработка гербицидами.