Побороть злодея со смартфона. Подмосковье придумало приложение для войны с борщевиком

Этот злодей начал активно захватывать территории несколько десятилетий назад, а уже сегодня — покрыл собой почти весь запад и центр России. Речь о борщевике Сосновского. Подмосковье вышло на тропу войны с этим жгучим растением. Но без общих усилий с собственниками земель ничего не получится.

Один из главных пострадавших от борщевика в Подмосковье — это Рузский городской округ. Казалось бы, надо все скосить — и проблема решилась. Но это работает лишь на муниципальных участках. На частную собственность трактор просто так не отправишь. И для работы с такими частниками нужны четкие процессуальные нормы.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, частникам, которые отказываются бороться с борщевиком, придется либо платить штрафы, либо все же начинать ухаживать за своей землей.

А в Клину с врагом борются изобретательно — все муниципальные участки там собрали в мобильное приложение. Им пользуются и компании-подрядчики.

У нас есть приложение называется оно «проверки Подмосковья». Это приложение установлено в наших телефонах. Сециалисты открывают все это и сразу определяют [контрольную точку]. Ставят фишки и приступают к работе Александр Лоскутов. директор компании-подрядчика

На больших территориях обычно используется опрыскивание гербицидом. Но и здесь возникает проблема. И виной тому вовсе не борщевик, а снова — земельные собственники.

«Вы видите наши муниципальные контуры, где действие гербицида ярко выражено, и на соседнем участке произрастает борщевик сосновского. Это частный собственник. И вот если мы не будем обрабатывать совместно с собственниками участков наши земли химическим, либо механическим способом — мы не сможем достигнуть эффекта обработки», — рассказала начальник отдела сельско-хозяйственного развития Клина Светлана Потапова.

Показательный пример: в прошлом году владельцы этого участка весь борщевик не убрали. Им пришлось заплатить штраф, а уже сейчас — вести работу над своими ошибками.

Мы часть земель почистили от борщевика, а вот несколько участков не успели. Поэтому были оштрафованы. Сумма штрафа крупная — полтора миллиона почти Алексей Першин представитель владельца участка.

Исправить ситуацию в этом году можно, но для этого надо ускориться: к середине или даже к концу июля борщевик окончательно дозреет и появятся его семена. Но на помощь всем нам придут земельные контролеры. Эти люди инспектируют участки, на которые поступило максимальное количество жалоб. Уже на месте в ход идет специальное приложение. Туда загружаются фотографии, пользователь отвечает на специальные вопросы, после чего данные собираются в таблицу и попадают в комиссию.

И эта база едина по всему Подмосковью. Сначала вопрос с собственником пытаются решить локально: но процедура может затянуться на месяцы, а сами хозяева земель порой и вовсе не идут на контакт. Такие ситуации бывают не часто, но и для них есть решение. Дело переходит на большой контроль области, и тогда несговорчивые землевладельцы рискуют и вовсе потерять свою собственность. В прошлом году таких случаев было шесть, а что будет в этом — покажет время.