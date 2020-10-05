«В эту тихую пустоту России в последние десятилетия проникла инопланетная сила: гигантский борщевик», — описывает автор распространение борщевика.

Действительно это растение — ядовито. Сок борщевика вызывает жуткие ожоги (до третьей степени) и может даже вызывать слепоту. Через его заросли нельзя пройти без костюма химзащиты, иначе человек рискует получить смертельные ожоги.

NYT напомнило, что изначально растение росло на Кавказе, но после Великой Отечественной войны советским агрономам нужно было срочно восстанавливать сельское хозяйство страны, поэтому они решили использовать быстрорастущий борщевик для корма скоту.

В 1980-х годах стало понятно, что борщевик отрицательно влияет на вкус коровьего молока. Его убрали из рациона скота, но к этому моменту сдержать распространение ядовитой травы было нереально. Оно так быстро вытесняет более слабые и низкие луговые растения, что ежегодно увеличивает площадь захваченных им территорий на десять процентов.

«Наши растения не могут с ним конкурировать. Он захватывает поля, потому что любит неустойчивую почву. Любому чужеродному виду легче адаптироваться к новым условиям, для него не предназначенным», — сообщил изданию Дмитрий Гельтман, директор Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин сообщил, что в регионе более семи тысяч участков обработают от борщевика в 2020 году. Это порядка 32 тысяч гектаров. Продолжается обработка территорий, которые находятся в муниципальной и областной собственности, частные земли, придорожные участки.