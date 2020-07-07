Врач оценил опасность возникновения паралича после контакта с борщевиком

Терапевт Сеченовского университета Владимир Бекетов оценил вероятность возникновения паралича после контакта с борщевиком. По его словам, в первую очередь это растение опасно ожогами, которые остаются на коже, если его потрогать.

«Известно, что сок листьев и стеблей борщевика обладает свойством фотосенсибилизации. То есть, когда сок попадает на кожу и облучается ультрафиолетом, он может вызвать серьезные повреждения», — цитирует Бекетова сайт kp.ru.

Он рассказал, что это физико-химическое явление, а не чисто химический ожог. Помимо прочего, таким же эффектом обладает ряд медикаментов. Именно поэтому во время их приема лечащие врачи советуют своим пациентам избегать прогулок под солнцем.

Бекетов отметил, что борщевик «оброс» большим числом страшных историй, которые зачастую имеют мало общего с реальностью. В Сети пишут про такие симптомы как затрудненное дыхание, незаживающие раны и даже паралич.

По словам специалиста, действительно есть случаи паралича, которые возникают при контакте с ядовитыми растениями. Уточняется, что их яды вызывают глубинное повреждение нервной ткани. Однако эти растения можно встретить только в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии. Согласно официальным данным, на территории нашей страны их нет.