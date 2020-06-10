Назван срок снятия всех ограничений в Москве

«Москва переходит к этапу выхода из ограничений, к нормальной жизни, но этот выход был выстрадан, по сути дела, жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, самоотверженной работой медиков, ответственным поведением москвичей, которые своими действиями не только поддерживали, но и помогали и в значительной степени предопределили дальнейшие результаты и возможности выхода из непростой ситуации», — привело слова Собянина РИА «Новости».

Московский градоначальник уточнил, что на это время сохранятся жесткие санитарные требования к работе всех предприятий, начиная от крупных промышленных производств, заканчивая магазинами и транспортом. Также он призвал жителей столицы беречь себя и не подвергать лишним рискам свое здоровье.

Вопрос о дальнейшем снятии ограничений, включая разрешение на проведение массовых мероприятий, могут принять в начале июля.

Новый этап отмены введенных в Москве ограничений начался на этой неделе. Со вторника, 9 июня, в городе сняли режим самоизоляции, а также отменили цифровые пропуска для жителей и отказались от графика прогулок. Также на этой неделе открылись парикмахерские и салоны красоты, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

На следующей неделе пациентов начнут принимать стоматологические клиники, откроются летние веранды в кафе и ресторанах, начнут работу библиотеки, музеи и выставочные залы.