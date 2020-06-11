Со снятием ограничительных мер в России жизнь постепенно возвращается в нормальное русло. Это значит, что многим скоро придется опять ходить в офисы. Однако оказалось, что более 40% к этому не готовы.

Такой вывод сделали специалисты кафедры психоанализа и бизнес-консультирования Высшей школы экономики после большого исследования настроений жителей страны. В распоряжении сайта kp.ru оказались данные этого опроса.

Пока не хочет выходить на работу в офис 41% респондентов. Среди причин может быть страх заразиться или удобность удаленки. Однако остальные 59% хотят все-таки возвратиться к привычному графику. Эксперты подчеркнули, что примерно треть опрошенных чувствует себя в четырех стенах одиноко, страдает от апатии, боится не справиться с заданиями или жалуется на отсутствие признания коллег.

«Изменение трудового режима, непривычные условия работы, необходимость быстро учиться новому, тревога за здоровье близких, изменение экономических условий и многие другие факторы повлияли на психологическое состояние работников и руководителей российских организаций», — заявили исследователи.

Они считают, что из-за удаленки может возникнуть риск профессионального выгорания. Ведь некоторые начинают формально подходить к своим обязанностям, теряют мотивацию. Это приводит к падению продуктивности.

Эксперты кадрового агентства Kelly Services заметили, что это касается новоиспеченных родителей. Они часто отвлекаются на хлопоты о малыше. Также не очень хорошо дела обстоят и у тех, у кого нет нормального обустроенного рабочего места.

Интересно, что на полную занятость в офисе хотят вернуться 62% респондентов, еще 17% думают о частичной работе из дома, полностью удаленно хотят продолжить трудиться 7%.

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