Россияне массово столкнутся с постстрессовым синдромом после выхода на работу

При возвращении к обычной жизни все люди столкнутся с психологическими проблемами. Для некоторых выход на работу и встреча с коллегами будет радостью, но даже у них останутся шрамы стресса от испытанного страха.

«Я думаю, что всем стоит учесть, что стресс, который испытал буквально каждый человек, независимо от того, сильно он его чувствовал или ему что-то помогло отвлекаться, стресс все равно был. Значит у нас будут постстрессовые последствия, в психологии их называют шрамами стресса», — объяснила «360» психолог Елена Новоселова.

Новоселова считает, что сразу после выхода на работу будет недолгий период эйфории, который сменится тревожностью. Люди еще совсем недавно на изоляции волновались о том, сократят ли их, что нет работы, они продолжат переживать об этом и после.

Будет повышаться уровень тревожности и подозрительности, конкуренции, многие другие чувства будут обостряться, это будет сказываться на общей атмосфере коллектива. Конечно, самыми успешными будут те люди, которые умеют справляться со своими эмоциями и владеют навыками эмоционального интеллекта Елена Новоселова.

Еще одна проблема связана с тем, что многим понравилось работать удаленно. Получится, что сначала они пережили стресс, когда их переводил из офиса домой, теперь им придется вписываться обратно.

Но даже те, кто страдал от работы из дома и отсутствия дисциплины, столкнутся с постстрессовым синдромом, считает Новоселова.

«Чтобы не сойти с ума, нужно помнить, что стресс снимается лучше всего действием: физическими нагрузками, хождением, контрастным душем. Это снимет последствия синдрома и поможет держать эмоции в узде, лучше голова будет работать, полегче будет возвращение в новую атмосферу жизни», — отметила Новоселова.

Согласно исследованию ИНСАП РАНХиГС, более половины россиян, которые перешли на удаленку весной, планируют вернуться к прежней работе в июле. Об этом сообщил ТАСС.