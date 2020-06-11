Уже завтра, 12 июня, пройдет празднование Дня России. Специалисты провели опрос и выяснили, что 89% населения считают себя патриотами страны.

«Считают себя патриотами с разной степенью уверенности 89% россиян, на протяжении двадцати лет мониторинга это значение не опускалось ниже 80%», — сказано в исследовании ВЦИОМ.

Еще 8% опрошенных признались, что не относят себя к патриотам России, а оставшиеся 3% затруднились ответить на вопрос.

Также жителей спросили, что именно они вкладывают в понятие патриотизма. Любовь к своей стране назвали 47% россиян, а 44% считают, что патриотизм означает работу на благо страны и ее процветание. 34% респондентов подчеркнули, что нужно стремиться к изменению положения дел, чтобы обеспечить достойное будущее.

«В топ-4 определений патриотизма входит защита своей страны от любых обвинений и нападок — 32%. <…> Считают патриотизмом честность в суждениях о стране, какой бы горькой ни была правда, 29%», — сообщил ВЦИОМ.

За прошедшие 10-15 лет наибольшее чувство гордости у россиян вызывает присоединение Крыма (16%). Проведением Олимпиады гордятся 10% жителей, а развитием армии и военной промышленности — 9%. Еще россияне рассказали о личностях, которыми можно гордиться. 13% назвали президента Владимира Путина, 6% — министра обороны Сергея Шойгу и по 3% отдали предпочтение спортсменам, врачам и ветеранам.

Опрос проходил 6 июня среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Вопросы жителям задавались по телефону.