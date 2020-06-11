«Глупое заявление»: в Крыму оценили призыв Климкина «отобрать» полуостров

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Крым можно только отобрать, а не вернуть. Такое высказывание является громким и достаточно глупым, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Судя по громким и достаточно глупым заявлениям, министр оторван от реального положения вещей. Скорей Украина вернется в состав России, чем Крым в Украину», — заявил Гемпель РИА «Новости».

Он добавил, что такие слова дискредитируют украинскую власть. В Крыму хорошо относятся к юмору, но не до такой степени, подчеркнул Гемпель.

«Пора Украине научиться осуществлять политику в интересах своего народа, а не под внешним управлением», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России «станет стыдно» за Крым и она вернет полуостров. На это Климкин ответил в соцсети, что Крым можно только отобрать, а вернуть его не получится. Он посоветовал главе государства снять розовые очки, так как в России никто по своей воле не откажется от полуострова.

Крым стал одним из регионов России в 2014 году, после проведения референдума и произошедшего на Украине госпереворота. Тогда за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей Крыма и 95,6% — Севастополя.