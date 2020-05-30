Жена Малкина рассказала о патриотизме мужа. Сейчас пара живет в США

Супруга российского хоккеиста Евгения Малкина Анна Кастерова назвала своего мужа патриотом России и родного Магнитогорска. Американское гражданство им пришлось получить из-за местной бюрократии, чтобы пожениться. А потом Штаты стали для них вторым домом.

«Женя — патриот России и своего родного города Магнитогорска. Он помогает многим людям из этой страны. У нас была безвыходная ситуация — нам нужно было расписаться. <…> Это была вынужденная мера. Таким образом, мы сократили срок получения моих документов. Америка сейчас — его второй дом», — заявила Кастерова в прямом эфире на YouTube-канале «Спорт-экспресса».

Она добавила, что Малкин никогда не отказывался от России, а в Соединенных Штатах он работает.

Осенью 2019 года в СМИ активно обсуждали тему американского гражданства нападающего «Питтсбург Пингвинз». Сам Малкин пояснил, что паспорт США ему нужен только для решения бытовых и рабочих вопросов, которые возникают из-за его длительного пребывания в Штатах.

Сейчас спортсмен фактически живет за океаном, однако у него «и мысли не возникало отказаться от российского гражданства и выступления за национальную сборную».