Большинство россиян решили отказаться от отпуска этим летом

Более половины россиян не планируют брать отпуск этим летом. Остальные предпочитают взять перерыв на работе в августе.

Предпочтение россияне отдали российским городам, выяснилось во время исследования сервисов «Работа.ру» и «СберАвто», которое опубликовало РИА «Новости».

Отказались от отпуска этим летом 54% россиян, остальная половина разделилась в предпочтениях, когда именно брать выходные дни.

«Около 26% планируют оформить отпуск в июне. Еще 35% респондентов указали, что отправятся отдыхать в июле. Самым популярным месяцем для отпуска стал август — его отметили 39% жителей России», — показал опрос.

Около 86% россиян не планируют ехать в отпуск за границу. Около 14% респондентов решили отдохнуть в Москве или Московской области, 12% предпочли пляжи Крыма. В Сочи отправится каждый десятый опрошенный, а 7% проведут отпуск в Санкт-Петербурге. Анапу выбрали 5% опрошенных, Краснодар — 4%, а Геленджик — 2%.

Ранее Россия с 25 мая возобновила полеты в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. Также расширили квоты на полеты из российских регионов в Финляндию, Южную Корею и Японию.