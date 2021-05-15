Россияне поделились планами на летний отпуск

Большинство россиян — 55,3% — планируют провести летний отпуск в этом году за границей. 44,7% будут путешествовать по России. Об этом сообщил RT со ссылкой на опрос сервиса OneTwoTrip.

По данным исследования, 89% туристов хотят сэкономить на поездке, а 11% готовы вложиться в путешествие по полной. Аналитики выяснили, что 73% соотечественников настроены в плане поездок позитивно. Респонденты выразили уверенность, что этим летом им удастся как следует отдохнуть.

«По сравнению с прошлым летом туристический настрой действительно изменился к лучшему. Ограничений стало меньше не только внутри страны, появилась возможность путешествовать и за рубеж, например, в ОАЭ, Грецию, Сербию, на Кубу или Мальдивы», — рассказала руководитель пресс-службы OneTwoTriр Елена Шелехова.

Собеседница подчеркнула, что если у кого-то не получится поехать в другие страны, то в качестве альтернативы можно отправиться в путешествие по уникальным местам России — в Дагестан, Адыгею, Карелию, на Камчатку или на Урал.

В опросе приняли участие 2,6 тысячи россиян. Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что до пандемии жители России, которые приезжали в Европу как туристы, превосходили гостей из других стран по тратам. По данным газеты, туристический бизнес ЕС в прошлом году потерял более 30 миллиардов евро из-за ограничений.