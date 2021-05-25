Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

Россия возобновляет полеты в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса.

Авиасообщение было приостановлено на фоне пандемии коронавируса. После улучшения эпидемической обстановки полеты было решено возобновить на взаимной основе.

С 25 мая российские авиакомпании могут выполнять по два рейса в неделю из Москвы в Рейкьявик (Исландия) и Валлетту (Мальта), по три — в мексиканский Канкун, Лиссабон (Португалия) и Джидду (Саудовская Аравия). В Саудовскую Аравию также можно улететь из Махачкалы и Грозного. Рейсы будут выполняться по одному разу в неделю.

Такое же количество рейсов в Россию смогут выполнять и зарубежные авиаперевозчики. Помимо этого, в оперативном штабе согласовали расширение квоты на полеты из российских регионов в Финляндию, Южную Корею и Японию.

В настоящее время из России можно напрямую улететь в 26 стран. Среди них Германия, Греция, Египет, ОАЭ, Швейцария, Финляндия и Япония. Рейсы в Турцию, Танзанию и Великобританию приостановлены до 1 июня.