Этим летом 31% россиян не будут брать отпуск из-за ковидных ограничений. В прошлом году от отдыха отказались 50% жителей России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

«По данным онлайн-опроса, который был проведен компанией 25–30 апреля во всех регионах страны (2000 респондентов), 31% участников приняли решение не брать отпуск этим летом. Это меньше, чем в пандемийном 2020 году, когда, под данным исследований, без летнего отдыха решили обойтись более половины россиян», — приводит агентство результаты опроса.

Основная причина отказа от отпуска — загруженность российских курортов и высокие цены (31%). 19% отменили отдых из-за закрытых границ, 16% посетовали на высокий курс доллара, а 14% — на сложную эпидемическую ситуацию. Из тех, кто решился отдохнуть в этом году, 23% проведут отпуск на даче или на природе, 21% будут путешествовать по России, 15% останутся дома. Аналитики выяснили, что жители Москвы и Санкт-Петербурга этим летом планируют поехать в Крым, Калининград, Краснодарский край и в Сибирь.

Ранее глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс рассказал, что в этом году россиян ждут в Греции и на Мальте, однако перед поездкой в эти страны нужно будет сделать прививку от коронавируса.