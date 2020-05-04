Больше 540 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве за сутки

В Москве за сутки от COVID-19 вылечились 544 человека. Так что общее число выздоровевших пациентов превысило 7,5 тысячи.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 544 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7573», — объявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, ее цитирует оперативный штаб.

С начала эпидемии, по информации на 3 мая, в Москве выявили 68 606 случаев заражения коронавирусом. Умерли 729 человек.

В Москве зафиксировано больше всего в России случаев заражения. Всего по стране выявили больше 132 тысячи больных. Только за сутки нашли 10 633 коронавирусных пациентов в 85 регионах.

В Роспотребнадзоре рассказали, что с начала эпидемии сделали больше 4,3 миллиона тестов на выявление коронавируса. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 217 тысяч человек.

Для сдерживания коронавируса в России ввели режим изоляции. Это значит, что выходить из дома можно только по уважительной причине. С 12 мая в некоторых регионах, в том числе в Подмосковье, начнет действовать масочный режим.