Более 4,1 млн тестов на коронавирус провели в России

Российские медики продолжают тестировать всех, у кого есть малейшее подозрение на коронавирус. Уже провели более 4,1 миллиона исследований.

«В РФ проведено более 4,1 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 215 тысяч человек», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Роспотребнадзора. Всего за последние сутки в России провели 174 тысячи тестов на 2019-nCoV.

2 мая в РФ зафиксировали рекордный прирост заразившихся новым вирусом: 9623 человека. Всего инфекцию подхватили 124 054 жителя. От болезни COVID-19, которую вызывает заражение, умерли 1222 пациента.

Ранее британские ученые назвали возможную причину высокой смертности от COVID-19. Исследователи установили связь между недостатком в организме витамина D и числом летальных случаев из-за последствий заражения коронавирусом.

Ученые из Сингапура предположили, что пандемия закончится 7 декабря 2020 года. По их подсчетам, в России это должно произойти 8 августа.