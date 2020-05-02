Масочный режим ввели в Забайкалье

Жителей Забайкальского края обязали носить медицинские маски или респираторы. Правило начнет действовать со 2 мая в рамках принимаемых мер борьбы с распространением коронавируса.

«Со 2 мая ношение защитной маски или респиратора, которые снижают риск заражения коронавирусной инфекции, стало обязательным при посещении общественных мест в крае», — сообщает пресс-служба краевого правительства.

Постановление о масочном режиме подписал Губернатор Забайкалья Александр Осипов. Теперь жители должны надевать средства защиты в общественном транспорте, на работе, на рынках или в магазинах. Еще в списке мест указаны жилые дома, то есть подъезды, лестницы и лифты, а также детские площадки и дворы домов.

«Средства индивидуальной защиты органов дыхания позволяет значительно снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией, которая распространяется среди людей воздушно- капельным путем», — напоминает пресс-служба.

Сейчас в Забайкалье подтверждено 167 случаев заражения коронавирусом. Инфекцию нашли у 23 детей. За прошедшие сутки заболевших стало больше на 12 человек. Всего по России насчитывается 114 431 инфицированный.