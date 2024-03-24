Общество 24 марта 2024, 17:56 Более 800 человек пришли сдать кровь в Подмосковье 24 марта Минздрав: 815 доноров пришли 24 марта в центры крови Подмосковья РИА «Новости»

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В подмосковные центры крови 24 марта пришли более 800 доноров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Там уточнили, что всего пришли 815 желающих сдать кровь.

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В общей сложности за выходные отделения посетили почти четыре тысячи доноров. Центр крови Московской области заготовил 1341 литр крови и ее компонентов.

Теракт в здании Crocus City Hall произошел вечером 22 марта, в концертный зал ворвались вооруженные боевики и открыли стрельбу по мирным людям. В результате ЧП погибли 137 человек, число пострадавших увеличилось до 180.

В Коломенской епархии помолились о жертвах и пострадавших в результате жуткого теракта в Красногорске. Президент Владимир Путин 24 марта в церкви, находящейся в резиденции Ново-Огарево, поставил свечу за упокой погибших.