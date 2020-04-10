В Москве выявили еще 1124 случаев коронавируса за сутки. Большинству меньше 65 лет

В Москве за сутки число заболевших COVID-19 выросло на 1124 человека, в большинстве это люди моложе 65 лет. Сейчас в столице более 7800 коронавирусных пациентов. Всего выздоровели 350 человек, уточнил оперштаб Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что нуждающимся в наблюдении медиков после выписки дали соответствующие рекомендации.

«За прошедшие сутки еще 37 человек выздоровели после лечения от коронавируса. <…> Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 350 человек», — заключила вице-мэр.

По данным на 10 апреля, в столице насчитывается 7822 инфицированных. Смертельных случаев зафиксировано 50.

Подавляющее большинство новых заболевших в Москве младше 65-летнего возраста. Из них 43% составляют пациенты в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 36,5% приходится на возрастную категорию 46-65 лет. Среди москвичей от 66 до 80 лет 11,5% инфицированных, 3,5% — старше 80 лет. Еще 5,5% новых пациентов — дети.

В больнице Коммунарки COVID-19 подтвердили у 205 пациентов. На ИВЛ находятся 19 человек. Всего в клинике 462 пациента, большинству диагностировали пневмонию.

В России уже свыше 10 тысяч зараженных коронавирусом. Выздоровели 698 человек. За сутки в стране выявили 1459 новых случаев.

По всей стране действует режим самоизоляции. За две недели россияне стали реже обниматься, жать руки и ездить к родственникам пожилого возраста.