В Москве выявили еще 1124 случаев коронавируса за сутки. Большинству меньше 65 лет
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что нуждающимся в наблюдении медиков после выписки дали соответствующие рекомендации.
«За прошедшие сутки еще 37 человек выздоровели после лечения от коронавируса. <…> Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 350 человек», — заключила вице-мэр.
По данным на 10 апреля, в столице насчитывается 7822 инфицированных. Смертельных случаев зафиксировано 50.
Подавляющее большинство новых заболевших в Москве младше 65-летнего возраста. Из них 43% составляют пациенты в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 36,5% приходится на возрастную категорию 46-65 лет. Среди москвичей от 66 до 80 лет 11,5% инфицированных, 3,5% — старше 80 лет. Еще 5,5% новых пациентов — дети.
В больнице Коммунарки COVID-19 подтвердили у 205 пациентов. На ИВЛ находятся 19 человек. Всего в клинике 462 пациента, большинству диагностировали пневмонию.
В России уже свыше 10 тысяч зараженных коронавирусом. Выздоровели 698 человек. За сутки в стране выявили 1459 новых случаев.
По всей стране действует режим самоизоляции. За две недели россияне стали реже обниматься, жать руки и ездить к родственникам пожилого возраста.