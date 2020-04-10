Еще 1786 людей заразились коронавирусом в России. Умерли 18

С момента введения режима самоизоляции в России прошло уже две недели. Принятые меры направлены на борьбу с коронавирусом. Число зараженных пока растет, теперь их 11 917. За сутки инфицированных стало больше на 1786.

Положительный результат показали анализы, взятые у пациентов в 57 регионах. Всего в стране 11 917 коронавирусных больных в 82 субъектах. Вылечились 795 пациентов. Домой с 9 апреля ушли еще 97 человек.

На сегодняшний день в России зафиксировано 94 случаев заболевания со смертельным исходом. Число погибших увеличилось на 18.

Медики провели более 1,09 миллиона тестов на коронавирус. Под наблюдением врачей, уточнили в Роспотребнадзоре, пока остаются 162 тысячи человек. У них подозревают COVID-19.

Привычки россиян за время самоизоляции изменились: люди стараются избегать объятий и рукопожатий, не так часто ездят к пожилым родственникам. Некоторые вообще решили держаться от общества как можно дальше.

Две трети регионов смягчили меры, направленные на борьбу с распространением инфекции. В некоторых из них снова работают МФЦ и химчистки, жителям других разрешили гулять с детьми и выходить на пробежку.