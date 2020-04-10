Две недели изоляции. Как изменились привычки россиян из-за коронавируса

Жители России серьезно изменили свои повседневные привычки из-за эпидемии коронавируса. Участники опроса стали реже обниматься, жать руки и ездить к пожилым родственникам.

Согласно опросу ВЦИОМ, на который ссылается РБК, 69% россиян за последние две недели сократили личные прикосновения при встрече: они не обнимаются и не пожимают друг другу руки. Еще больше (76%) сказали, что прекратили или стали реже видеться с друзьями. Две недели назад доля таких граждан была 27%.

69% участников опроса из-за коронавируса стали реже навещать пожилых родственников. Около 80% россиян перестали не просто ходить в гости, но вообще выходить на улицу или, по крайней мере, сократили частоту прогулок.

Несмотря на то, что выходить в магазин за продуктами или в аптеку не запрещено, 76% опрошенных решили сократить число походов и туда.

Причем если учитывать только Москву, то жители столицы изменились еще сильнее. Доля тех, кто не выходит на улицу, не встречается с друзьями и не гуляет, в Москве немного выше, чем в среднем по России.

«ВЦИОМ-Спутник» провел опрос по телефону 30 марта и 2 апреля. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

В России, по последним данным, больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. С 29 марта власти ввели режим изоляции.