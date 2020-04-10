В больницу Коммунарки поступил еще 101 пациент. Всего там 205 больных COVID-19

По его информации, всего на лечении состоит 462 пациента. Большинство пациентов борются с пневмонией — 444 человека. У 205 подтвержден COVID-19. На искусственной вентиляции легких находятся 19 человек.

Судя по графику, приведенному главврачом, пик заболеваемости еще не преодолен. Число пациентов, у которых нашли коронавирус, продолжает расти.

Источник фото: Facebook. Главврач больницы Денис Проценко

Всего с 1 марта в клинику поступило 1407 человек. Большинство из них — 918 человек — выписаны из больницы.

Ранее стало известно, что в Москве создали Клинический комитет, состоящий из главных врачей больниц, в которых лечат от COVID-19. На нем медики предложили объединить стационары для лечения пневмонии и отделения с больными коронавирусной инфекцией в единую систему.

В России подтвержден 10 131 случай заболевания, из них за последние сутки выявили COVID-19 у 1459 россиян. Справились с болезнью 698 пациентов.