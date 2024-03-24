Важное 24 марта 2024, 11:27 Более 450 доноров в Подмосковье пришли сдать кровь утром 24 марта Photoagency Interpress/Global Look Press

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В воскресенье, 24 марта, за первые два часа работы центров крови Московской области в отделения пришли более 450 доноров. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В Москве активно сдают кровь для пострадавших при теракте в Красногорске. По данным столичного депздрава, на призыв о донорстве откликнулось больше четырех тысяч человек. Пункты сдачи крови продолжают работать.

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Ранее житель Ступина Дмитрий Хохлов, который регулярно сдает кровь, заявил, что это благородное дело. По его словам, нужно помогать тем, кто сейчас нуждается в донорской крови.

Теракт произошел 22 марта. Правоохранители задержали подозреваемых. По предварительным данным, дело будет рассматривать Басманный суд Москвы.