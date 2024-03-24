Происшествия 24 марта 2024, 11:29 Полиция оцепила территорию у Басманного суда Москвы, куда должны привезти террористов Меры безопасности усилили возле Басманного суда перед процессом над террористами РИА «Новости»

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В Москве правоохранители усилили меры безопасности вокруг Басманного суда. В ближайшие часы туда могут привезти подозреваемых в теракте в Crocus City Hall для избрания им меры пресечения, сообщило РИА «Новости».

По данным издания, обе стороны улицы оградили серыми заборами с сигнальными лентами. На территории много патрульных. Рядом со зданием суда стоят автомобили для перевозки заключенных и полицейские машины.

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Журналисты уточнили, что пока ходатайства об арестах в суд не поступали.

Террористический акт в красногорском Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа иностранцев проникла в концертный зал через окно выставочного центра и начала расстреливать из автоматов посетителей и охранников.

По обновленной информации подмосковного Минздрава, в результате теракта пострадали 154 человека.