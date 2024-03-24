Общество 24 марта 2024, 09:44 Более четырех тысяч человек в Москве сдали кровь для пострадавших в теракте Депздрав Москвы: более 4 тысяч человек сдали кровь для пострадавших в теракте РИА «Новости»

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Жители Москвы откликнулись на просьбу сдать кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Более четырех тысяч человек уже посетили донорские центры. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве отметили, что число волонтеров, которые хотят сдать кровь, стал беспрецедентным. Для них организовали раздачу воды, чая, продуктов.

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Центр крови имени Гаврилова продолжит работу в воскресенье, 24 марта. Медики будут ждать москвичей с 08:00.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин навестил пострадавших при теракте в Боткинской больнице. Сейчас за жизнь 80 пациентов борются врачи, отметил он. Градоначальник поблагодарил всех доноров крови.