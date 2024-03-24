Общество 24 марта 2024, 11:01 Житель Ступина призвал всех сдать кровь для пострадавших в Crocus City Hall Житель Ступина Хохлов призвал доноров помочь пострадавшим в теракте РИА «Новости»

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Российским донорам необходимо постараться помочь сдачей крови для пострадавших при теракте в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске. Об этом рассказал житель Ступина Дмитрий Хохлов.

В воскресенье мужчина пришел для сдачи крови в один из донорских пунктов. По словам Дмитрия, кровь он сдает уже около года.

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«Вообще кровь сдаю на регулярной основе, это помогает людям и очень хорошо для здоровья. Но сегодня, в такой сложной ситуации, всем рекомендую сдавать кровь. Специально сегодня встал с утра, чтобы помочь людям», — сказал Дмитрий.

Ранее стало известно, что в Москве более четырех тысяч человек сдали кровь для пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall. В столичном департаменте здравоохранения столицы назвали это число желающих беспрецедентным.

Компания РЖД объявляла о бесплатной перевозке родственников пострадавших и погибших при теракте из Москвы и в Москву.