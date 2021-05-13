Более 400 тысяч человек оштрафовали за отсутствие масок или перчаток в московском транспорте за год

Почти 410 тысяч человек было оштрафовано в прошлом году за нарушение масочно-перчаточного режима. Наибольшее количество нарушений было зафиксировано этой весной.

«С 12 мая производились информирование и строгий контроль соблюдения масочно-перчаточного режима в транспорте. За год было выявлено порядка 410 тысяч нарушений. Меры направлены на повышение ответственности пассажиров, сохранение высокого уровня безопасности и недопущение распространения коронавирусной инфекции», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Большинство оштрафованных за масочно-перчаточный режим в метрополитене — около 70%. Чаще нарушения фиксировали на станциях метро «Комсомольская» Кольцевой линии, «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии, «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии. В наземном транспорте поймали 24% нарушителей, на железнодорожном транспорте — 7%.

В ГКУ «Организатор перевозок» отметили, что к весне этого года нарушителей режима стало больше. Специалисты это связали с ростом пассажиропотока в транспорте после отмены ряда ограничений и выходом с удаленной работы сотрудников.