Москвичи нарушили масочный режим более 30 тысяч раз за месяц

Масочный и перчаточный режим все еще действуют в Москве. Жители должны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, однако многие эти правила игнорируют. Так, в апреле было зафиксировано более 30 тысяч нарушений масочного режима в транспорте, сообщили в городском оперштабе.

По данным ГКУ «Организатор перевозок», всего с начала года было за выписано более 160 тысяч штрафов за поездки без масок или респираторов.

«Напоминаем, ношение масок и перчаток в общественном транспорте Москвы остается обязательным», — подчеркнули в оперштабе.

За минувшие сутки в столице было выявлено 2822 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. На втором месте по ежесуточному приросту — Петербург (701 новый случай COVID-19). Третью строчку в этом антирейтинге заняло Подмосковье (586 заболевших).

В некоторых регионах власти начинают постепенно смягчать ограничительные меры. В Петербурге накануне отменили обязательное требование носить перчатки в общественных местах и всех видах транспорта. Однако ношение масок по-прежнему обязательно.